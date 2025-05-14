Жена Карпина прокомментировала информацию о назначении тренера в «Динамо»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась по поводу приближающегося назначения мужа в «Динамо».

Телеграм-канал «Убойная сила», специализирующийся на новостях о «Динамо», сообщил, что клуб и Карпин договорились о сотрудничестве с лета.

Сейчас в качестве врио «Динамо» возглавляет Ролан Гусев.

При нем команда борется за топ-3.

– Звоните телеграм-каналу «Убойная сила», потому что у нас такой информации нет.

– Как считаете, возможно ли совмещение?

– Без комментариев. Звоните Валерию Георгиевичу.