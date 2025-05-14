«Если не случится ничего критичного»: стало известно, когда Карпин возглавит «Динамо»

Еще один источник подтверждает близость главного тренера Валерия Карпина к «Динамо».
«Клуб и тренер уже сильно продвинулись в переговорах, однако юридически договоренность ещe не оформлена. Кроме того, учитывая, что Карпин является тренером сборной России, вопрос нуждается в согласовании с РФС, а, насколько я знаю, вопрос с ними еще не обсуждался.
Если ничего критичного не случится, то именно главный тренер сборной России возглавит бело-голубых после окончания сезона», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- Сейчас в качестве врио «Динамо» возглавляет Ролан Гусев.
- При нем команда борется за топ-3.
- Карпин в сборной России с 2022 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»