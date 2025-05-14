«Круто»: реакция Карпина на информацию о продвинутых переговорах с московским клубом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Динамо».

– Появилась информация, что у вас есть договоренность с «Динамо» о совместной работе в следующем сезоне. Это правда?

– Круто, что еще сказать. Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть.

– Вы вели переговоры с «Динамо»?

– Нет.

– Из «Динамо» к вам обращались по поводу работы?

– Нет.