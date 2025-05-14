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Раскрыта позиция «Оренбурга» по будущему Слишковича

Сегодня, 14:44

В «Оренбурге» уже думают о предстоящем сезоне.

«Оренбургу» интересен опорник «Факела» Ираклий Квеквескири.

35-летний хавбек нравится и Владимиру Слишковичу, и спортивному блоку уральского клуба. Квеквескири «Оренбург» в первую очередь рассматривает под Первую лигу, но в случае сохранения прописки в РПЛ также с большой долей вероятности пригласят этого игрока.

Квеквескири, который в текущем чемпионате России провел 22 матча, в курсе об интересе со стороны «Оренбурга». Контракт с «Факелом» у него истекает – дальше футболист сам сделает выбор, исходят из того, какие ему предложат условия и кто в какой лиге будет выступать.

Также в «Оренбурге» довольны работой Владимира Слишковича и прогрессом команды в последние полтора месяца, хотя ранее рассматривали вариант с приглашением главного тренера КАМАЗа Ильдара Ахметзянова. Вполне возможно, что «Оренбург» сохранит тренера даже в случае вылета в Первую лигу, учитывая адаптированность Слишковича», – написал источник.

  • Слишкович принял «Оренбург» осенью.
  • Команда идет в зоне вылета.
  • «Оренбургу» осталось сыграть с «Краснодаром» и «Рубином».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Оренбург Слишкович Владимир
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