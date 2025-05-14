Отец Даку: «Мирлинд хочет перейти в более сильный клуб»

Фехми Даку, отец форварда «Рубина» Мирлинда Даку, высказался о будущем игрока.

«Мирлинд хочет сделать новый шаг в карьере и перейти в более сильный клуб. Летом он и клуб будут рассматривать предложения. Он может перейти в Европу, но в то же время остаться и в России – его отлично приняли в Казани.

Сын хочет лучшую команду для себя, но всe зависит от соглашения с «Рубином», – сказал Даку-старший.