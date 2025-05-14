Отец Даку: «Мирлинд хочет перейти в более сильный клуб»

Фехми Даку, отец форварда «Рубина» Мирлинда Даку, высказался о будущем игрока.
«Мирлинд хочет сделать новый шаг в карьере и перейти в более сильный клуб. Летом он и клуб будут рассматривать предложения. Он может перейти в Европу, но в то же время остаться и в России – его отлично приняли в Казани.
Сын хочет лучшую команду для себя, но всe зависит от соглашения с «Рубином», – сказал Даку-старший.
- За 2 года в «Рубине» Даку провел 60 матчей, забил 22 гола, сделал 12 ассистов.
- 27-летний футболист стоит 7 миллионов евро.
- Контракт Даку действует еще год.
Источник: Sport24