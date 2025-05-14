Смелый прогноз Радимова на следующий сезон РПЛ

Бывший динамовец Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры команды в следующем сезоне РПЛ.

«Я думаю, что в следующем году поправится Тюкавин, есть Гладышев, иностранцы поймут, что делать, и есть лидер, о котором мы говорили, Глебов – и в следующем году «Динамо» будет грозной силой. Не удивлюсь, что они будут на чемпионство претендовать», – сказал Радимов.