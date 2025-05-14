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Аргументы за и против увольнения Станковича из «Спартака»

Сегодня, 08:19
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Авторы «МЯЧ RU» составили список аргументов за отставку и сохранение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Идея уволить тренера – ТОП.

В нынешнее время главными мерилами результата являются результаты. Как бы ни был хорош «Спартак» по игре, пятое место – это откровенно слабо. Даже при вечно ноющем Абаскале два сезона залетали в топ-3.

В последнее время Деян откровенно поплыл эмоционально и стратегически: начал принимать спорные по-тренерски решения, а после проигранного дерби с «Динамо» возмущался на бровке, демонстративно хлопал судье и пропустил пресс-конференцию.

Идея уволить тренера – ПРОВАЛ.

Несмотря на скомканную концовку нынешнего сезона, особых поводов ругать сербского специалиста нет: Станкович сделал из «Спартака» максимально приятную в плане качества игры команду. Команда идет почти с лучшим показателем набора очков по сравнению с предыдущими тренерами КБ.

У «Спартака» по-прежнему есть шанс на трофей – клуб в шаге от Суперфинала в FONBET Кубке России. Ну и где здесь можно увидеть провал?

В случае увольнения Станковича руководству придется либо устраивать дикую чистку, либо тратить круглую сумму денег летом на закупку под нового тренера. Барко, Абена, Маркиньос, Мангаш, Гарсия, Солари – все эти игроки именно под приход серба в московский клуб».

  • Станкович в «Спартаке» с лета.
  • Контракт до 2026 года.
  • Завтра, 15 мая, «Спартак» примет «Ростов» в кубковом матче.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (1)
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sined1951
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Хватит менять. пусть тренирует дальше.
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