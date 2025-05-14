Аргументы за и против увольнения Станковича из «Спартака»

Авторы «МЯЧ RU» составили список аргументов за отставку и сохранение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Идея уволить тренера – ТОП.
В нынешнее время главными мерилами результата являются результаты. Как бы ни был хорош «Спартак» по игре, пятое место – это откровенно слабо. Даже при вечно ноющем Абаскале два сезона залетали в топ-3.
В последнее время Деян откровенно поплыл эмоционально и стратегически: начал принимать спорные по-тренерски решения, а после проигранного дерби с «Динамо» возмущался на бровке, демонстративно хлопал судье и пропустил пресс-конференцию.
Идея уволить тренера – ПРОВАЛ.
Несмотря на скомканную концовку нынешнего сезона, особых поводов ругать сербского специалиста нет: Станкович сделал из «Спартака» максимально приятную в плане качества игры команду. Команда идет почти с лучшим показателем набора очков по сравнению с предыдущими тренерами КБ.
У «Спартака» по-прежнему есть шанс на трофей – клуб в шаге от Суперфинала в FONBET Кубке России. Ну и где здесь можно увидеть провал?
В случае увольнения Станковича руководству придется либо устраивать дикую чистку, либо тратить круглую сумму денег летом на закупку под нового тренера. Барко, Абена, Маркиньос, Мангаш, Гарсия, Солари – все эти игроки именно под приход серба в московский клуб».
- Станкович в «Спартаке» с лета.
- Контракт до 2026 года.
- Завтра, 15 мая, «Спартак» примет «Ростов» в кубковом матче.