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Агент ответил на вопрос о возвращении Головина в РПЛ

Сегодня, 07:52

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, на ютуб-канале «Коммент.Шоу» исключил возвращение игрока в РПЛ этим летом.

– Головин может вернуться в РПЛ этим летом?

– Нет.

– Это исключено?

– В ближайшие годы – да. Потому что у Саши контракт с «Монако» до 2029 года. Сашу в «Монако» всe устраивает, у него хорошие отношения с тренером, тренерским штабом, у них сильная команда.

Хорошие отношения с руководством, со спортивным директором, с президентом клуба Рыболовлевым. К Головину относятся очень хорошо. Наконец, в этом году сбылась Сашина мечта – он участвовал в Лиге чемпионов.

  • Головин в этом сезоне провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Он не играет с 5 апреля из-за травмы.
  • Российский футболист в «Монако» с 2018 года.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр
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