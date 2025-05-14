Агент ответил на вопрос о возвращении Головина в РПЛ

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, на ютуб-канале «Коммент.Шоу» исключил возвращение игрока в РПЛ этим летом.
– Головин может вернуться в РПЛ этим летом?
– Нет.
– Это исключено?
– В ближайшие годы – да. Потому что у Саши контракт с «Монако» до 2029 года. Сашу в «Монако» всe устраивает, у него хорошие отношения с тренером, тренерским штабом, у них сильная команда.
Хорошие отношения с руководством, со спортивным директором, с президентом клуба Рыболовлевым. К Головину относятся очень хорошо. Наконец, в этом году сбылась Сашина мечта – он участвовал в Лиге чемпионов.
- Головин в этом сезоне провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Он не играет с 5 апреля из-за травмы.
- Российский футболист в «Монако» с 2018 года.
Источник: «Чемпионат»