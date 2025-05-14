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  • Радимов высказался о шансах «Краснодара» стать чемпионом после поражения от ЦСКА

Радимов высказался о шансах «Краснодара» стать чемпионом после поражения от ЦСКА

14 мая 2025, 01:20
3

Владислав Радимов порассуждал о борьбе за чемпионство в РПЛ.

  • «Краснодар» лидирует с 1-очковым отрывом за 2 тура до конца сезона.
  • Им осталось сыграть с «Оренбургом» и «Динамо».
  • У «Зенита» будут матчи с «Ростовом» и «Ахматом».

– Чемпионские перспективы «Краснодара» потускнели после этого поражения [от ЦСКА]?

– Да нет, все в их руках. Но, как мы говорили зимой, «Краснодару» может не хватить футболистов на скамейке. Там сидят Смолов и Козлов, они выходили уже в некоторых матчах, но Мусаев понимает, что они уже не усилят команду.

И в данном матче против ЦСКА он их даже не выпускает, а усиление – только Кривцов в середину поля, и, пожалуй, все.

Но сравните с другими командами. У «Динамо» – обойма какая впереди, в «Зените» Мостовой может подменить Педро, Глушенков сидит в запасе! У «Спартака» – вообще 30 миллионов [евро] на скамейке.

Поэтому, если мы положим оставшиеся матчи «Краснодара» «на бумагу», то команда, конечно, сильнее «Оренбурга», с которым играть в следующем туре.

Но для оренбуржцев – это последний шас остаться в РПЛ, и если они забьют первыми, я не уверен, что «Краснодар» отыграется.

– А потом и «Динамо» приедет в Краснодар с Роланом Гусевым...

– Здесь уже мотивация будет зашкаливать и у одних, и у других. В прошлом году «Краснодар» «Динамо» обыграл. Но сейчас «Динамо» – это не «Спартак», который бросил весла.

Но «Краснодар» на своем поле в этом сезоне играет очень хорошо. Поэтому как раз я думаю, что динамовцев «Краснодар» обыграет. Но вот я не уверен, что он обыграет «Оренбург».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Радимов Владислав
Комментарии (3)
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BuenosArgentina
1747176332
Интересно, а я почему то думаю что Краснодар не обыграет Динамо, а вот Оренбург обыграет, Оренбург конечно будет мотивирован, бесспорно, но все таки разница в классе очень большая
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нейтральныйкакникто
1747196991
Гадание на кофейной гуще!.Если Краснодар выиграет два матча , то Чемпион ! Если не выиграет , то ждать осечек Зенита ! Зенит станет Чемпионом , если выиграет два матча , а Краснодар хоть в одном матче не выиграет.Кто где потеряет очки -вот вопрос, и соответственно ответ , кто станет Чемпионом!
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zigbert
1747220018
Предпоследний тур ответит на многое.
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