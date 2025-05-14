Радимов высказался о шансах «Краснодара» стать чемпионом после поражения от ЦСКА

Владислав Радимов порассуждал о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Краснодар» лидирует с 1-очковым отрывом за 2 тура до конца сезона.

Им осталось сыграть с «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Ростовом» и «Ахматом».

– Чемпионские перспективы «Краснодара» потускнели после этого поражения [от ЦСКА]?

– Да нет, все в их руках. Но, как мы говорили зимой, «Краснодару» может не хватить футболистов на скамейке. Там сидят Смолов и Козлов, они выходили уже в некоторых матчах, но Мусаев понимает, что они уже не усилят команду.

И в данном матче против ЦСКА он их даже не выпускает, а усиление – только Кривцов в середину поля, и, пожалуй, все.

Но сравните с другими командами. У «Динамо» – обойма какая впереди, в «Зените» Мостовой может подменить Педро, Глушенков сидит в запасе! У «Спартака» – вообще 30 миллионов [евро] на скамейке.

Поэтому, если мы положим оставшиеся матчи «Краснодара» «на бумагу», то команда, конечно, сильнее «Оренбурга», с которым играть в следующем туре.

Но для оренбуржцев – это последний шас остаться в РПЛ, и если они забьют первыми, я не уверен, что «Краснодар» отыграется.

– А потом и «Динамо» приедет в Краснодар с Роланом Гусевым...

– Здесь уже мотивация будет зашкаливать и у одних, и у других. В прошлом году «Краснодар» «Динамо» обыграл. Но сейчас «Динамо» – это не «Спартак», который бросил весла.

Но «Краснодар» на своем поле в этом сезоне играет очень хорошо. Поэтому как раз я думаю, что динамовцев «Краснодар» обыграет. Но вот я не уверен, что он обыграет «Оренбург».