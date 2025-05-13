Радимов – о селекции «Спартака»: «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, либо лыжи не едут, либо я долбанутый»

Владислав Радимов разобрал работу селекционного отдела в «Спартаке».

– Сейчас селекционной работой будет заниматься еще один специалист – некто Марко Бискупович стал заместителем спортивного директора клуба... Как раз должен искать талантов!

– Это тоже интересно! У вас в системе «Спартака», прости господи, нет людей, которые могут увидеть талантов по России?

У вас Родионов – звезда, он что, не футбольный человек? У вас, прости господи, когда Дмитрий Попов работал, настолько все было налажено. Вы с тем «Зенитом», в котором играли Халк и Витсель, второе место занимали.

Теперь у вас Кахигао и Станкович, Абаскаль, вы занимаете 5-6 места, ничего выиграть не можете. В чем, логика?

И там молодых подтягивали, которые начинали играть. Сейчас молодые сидят все в запасе, правильно я понимаю? Или раздаются в другие команды.

Подходит сюда одна поговорка: «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, либо лыжи не едут, либо я долбанутый».