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  • Радимов – о селекции «Спартака»: «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, либо лыжи не едут, либо я долбанутый»

Радимов – о селекции «Спартака»: «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, либо лыжи не едут, либо я долбанутый»

Вчера, 23:56
15

Владислав Радимов разобрал работу селекционного отдела в «Спартаке».

– Сейчас селекционной работой будет заниматься еще один специалист – некто Марко Бискупович стал заместителем спортивного директора клуба... Как раз должен искать талантов!

– Это тоже интересно! У вас в системе «Спартака», прости господи, нет людей, которые могут увидеть талантов по России?

У вас Родионов – звезда, он что, не футбольный человек? У вас, прости господи, когда Дмитрий Попов работал, настолько все было налажено. Вы с тем «Зенитом», в котором играли Халк и Витсель, второе место занимали.

Теперь у вас Кахигао и Станкович, Абаскаль, вы занимаете 5-6 места, ничего выиграть не можете. В чем, логика?

И там молодых подтягивали, которые начинали играть. Сейчас молодые сидят все в запасе, правильно я понимаю? Или раздаются в другие команды.

Подходит сюда одна поговорка: «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, либо лыжи не едут, либо я долбанутый».

  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ после воскресного поражения от «Динамо» (0:2).
  • У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
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Комментарии (15)
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кайрос
1747171769
Радимов критиковать мастер...Шас сам то чем занимается ? Тренер, или специалист селекционной работы ? А то ведь всю дорогу он самый умный, знает как оно должно быть...Делами своими доказал свое умение ?
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NewLife
1747171841
"либо я долбанутый". Правильно заметил, причем долбанутый на всю голову. Чья бы мычала о селекции - верните украденные у пенсионеров деньги.
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илья 009
1747172671
В зените хорошая селекция...1500 работников уволили из-за убытков и купили игроков на 40000000 евро...позор российского футбола.
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PAREVG.
1747173862
Он не прав, но он прав. Прав в том что есть много бывших футболистов, а приглашают исключительно иностранцев. Это не только в Спартаке, почти во всех клубах. Локо, во времена немецкой оккупации, такие специалисты, чуть в ФНЛ не вывели...
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PushkaStrashnaya
1747174492
Радимов это главный футбольный философ и поэт страны.
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Mirak92
1747175554
Бухать поди опять начал
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BuenosArgentina
1747176919
Да , метафора очень точная , конечно задела энтузиастов пищевика за живое, а то ! Селекция , чехарда тренеров, кто эти лыжники ? По какому принципу их всех собрали, непонятно никому а обтырки с ромбиками ничего не понимающие в футболе напирают на социальные проблемы, то ли они из ВКПБ то ли из ВЛСМ , все деньги наровят отнять чужие но говорят што ихнее…
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Странник 09
1747180229
В зените одни воспитанники играют. И правда долбанутый радимов
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Romio-xxx
1747187451
Да просто выпил рюмашку,загрустил по Венделу и думает как бы самого себя развеселить)
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subbotaspartak
1747188378
Честно и откровенно
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