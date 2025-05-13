Лапочкин охарактеризовал поведение Станковича

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин осудил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.

Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.

«Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

«Это поведение, мягко сказано, некорректное. Мы потом видели разные жесты. И его не удалили.

Надо себя уважать, надо уважать наш продукт. Вряд ли кто‑то, кто смотрит российский футбол, хочет это видеть: как вся скамейка выбегает на поле, что‑то говорит судье, показывает эти жесты, которые можно воспринять по‑разному. По‑моему, это полное безобразие.

Надо объяснить, что ВАР, даже если видит такие эпизоды, в них не вмешивается. Поэтому кто‑то четырех судей должен был это видеть.

Мне кажется, это портит наш продукт. Нельзя позволять тренерам вести себя таким образом, как вел себя Станкович», – сказал Лапочкин.