МакSим выступит перед ближайшим матчем «Спартака»: «Готовьте ваши голоса»

«Спартак» анонсировал шоу-программу, которая будет предшествовать финалу Пути регионов FONBET Кубка России.

Москвичи сыграют с «Ростовом».

Матч на «Лукойл Арене» пройдет в четверг в 20:00 мск.

«Вы узнаете эту песню с трех нот. Ту самую, уже ставшую легендарной, нашу песню, которую в унисон поют красно-белые сердца.

И перед важнейшей битвой этой весны трибуны «Лукойл Арены» вновь прогремят заветными строчками «Знаешь ли ты» под исполнение МаkSим!

В прошлый раз это было легендарно. И FONBET предлагает нам повторить.

Готовьте ваши голоса – уже в этот четверг споем вместе, чтобы зарядить команду на борьбу за выход в Суперфинал», – говорится в публикации «Спартака».