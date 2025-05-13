Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • МакSим выступит перед ближайшим матчем «Спартака»: «Готовьте ваши голоса»

МакSим выступит перед ближайшим матчем «Спартака»: «Готовьте ваши голоса»

Сегодня, 22:33
2

«Спартак» анонсировал шоу-программу, которая будет предшествовать финалу Пути регионов FONBET Кубка России.

  • Москвичи сыграют с «Ростовом».
  • Матч на «Лукойл Арене» пройдет в четверг в 20:00 мск.

«Вы узнаете эту песню с трех нот. Ту самую, уже ставшую легендарной, нашу песню, которую в унисон поют красно-белые сердца.

И перед важнейшей битвой этой весны трибуны «Лукойл Арены» вновь прогремят заветными строчками «Знаешь ли ты» под исполнение МаkSим!

В прошлый раз это было легендарно. И FONBET предлагает нам повторить.

Готовьте ваши голоса – уже в этот четверг споем вместе, чтобы зарядить команду на борьбу за выход в Суперфинал», – говорится в публикации «Спартака».

Еще по теме:
Лапочкин охарактеризовал поведение Станковича
Канчельскис не исключил, что «Спартак» проклят 7
Семшов осудил поведение Станковича: «Это провокации и давление» 2
Источник: сайт «Спартака»
Россия. Кубок Ростов Спартак
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1747165499
Я так понимаю, что Элтон Джон не едит в Россию из-за СВО. Так бы, спартак каждый раз анонсировал его.
Ответить
Красногорск_Фан
1747167819
Ну вообще она фартовая
Ответить
Главные новости
Защитник «Байера» требует, чтобы его отпустили в «Реал»
23:48
Лапочкин охарактеризовал поведение Станковича
23:40
В «Факеле» определились с будущим Шалимова после вылета из РПЛ
23:23
Реакция Газзаева на вылет «Алании» из Первой лиги
23:11
4
Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барселону»: подробности
22:55
В «Урале» уверены, что сыграют в стыках за выход в РПЛ в обход спортивного принципа
22:44
Де Брюйне готов вдвое сократить зарплату ради перехода в европейский топ-клуб
22:22
1
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
22:10
1
Вирца могут не отпустить в «Баварию» по двум причинам
21:21
Мостовой оценил перспективы Гусева стать постоянным тренером «Динамо»
21:00
1
Все новости
Все новости
МакSим выступит перед ближайшим матчем «Спартака»: «Готовьте ваши голоса»
22:33
2
Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА перед матчем с «Зенитом»
20:41
2
Определены судьи на финалы FONBET Кубка России
15:15
5
Червиченко поделился ожиданиями от судейства в матче «Спартак» – «Ростов»
12:56
4
Где смотреть матч ЦСКА – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 14 мая 2025
10:16
Черчесов поделился ожиданиями от кубкового матча «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 13:55
В России могут ввести Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка
11 мая
10
КДК наказал Станковича по итогам кубкового матча с «Динамо»
7 мая
1
Абаскаль – о шансах «Спартака» в Кубке: «Очень близок к победе»
6 мая
2
Комличенко в процентах оценил шансы «Ростова» пройти «Спартак» в FONBET Кубке России
3 мая
9
Утверждена дата кубкового матча «Спартак» – «Ростов»
2 мая
4
Смородская оценила желание «Спартака» продлить контракт со Станковичем
1 мая
8
Дивеев – о судействе матча в Санкт-Петербурге: «Можно сюда не приезжать»
1 мая
12
Защитник ЦСКА назвал спорным судейство матча с «Зенитом»
1 мая
7
Семак ответил, почему Соболев не сыграл с ЦСКА
1 мая
8
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов объяснил стычку с Глебовым из ЦСКА
1 мая
1
Николич высказался о кубковом поражении ЦСКА от «Зенита»
30 апреля
6
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над ЦСКА
30 апреля
7
ВидеоОбзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
30 апреля
1
Акинфеев прокомментировал отмену гола Мостового
30 апреля
4
Галактионов рассказал о состоянии игроков «Локо» после кубкового поражения от «Ростова»
30 апреля
1
Определились оба финалиста Пути регионов FONBET Кубка России
30 апреля
3
FONBET Кубок России. «Локомотив» вылетел от «Ростова» (0:2)
30 апреля
30
ВидеоОбзор матча «Локомотив – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
30 апреля
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 30 апреля
30 апреля
5
Канчельскис сделал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
30 апреля
5
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Ростов»: 30 апреля
30 апреля
1
Лунев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Спартаку»
30 апреля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 