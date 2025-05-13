В «Крыльях Советов» прокомментировали новость о проблемах с лицензированием на следующий сезон РПЛ

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев отреагировал на информацию о риске не получить лицензию для участия в сезоне РПЛ-2025/26.

«Клуб проходит процедуру лицензирования, подготовили все документы, которые будут рассмотрены комиссией РФС в ближайшее время.

Давайте не делать преждевременных выводов, тем более негативных», – сказал Яковлев.