В «Крыльях Советов» прокомментировали новость о проблемах с лицензированием на следующий сезон РПЛ

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев отреагировал на информацию о риске не получить лицензию для участия в сезоне РПЛ-2025/26.
«Клуб проходит процедуру лицензирования, подготовили все документы, которые будут рассмотрены комиссией РФС в ближайшее время.
Давайте не делать преждевременных выводов, тем более негативных», – сказал Яковлев.
- «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ с 30 очками в 28 турах.
- Сообщалось, что проблемы с лицензированием также возникли у «Ростова» и «Химок».
Источник: «Спорт-Экспресс»