Мостовой оценил перспективы Гусева стать постоянным тренером «Динамо»

Александр Мостовой высказался о работе Ролана Гусева в «Динамо».
– Планируете ли сейчас работать по лицензии и быть в штабе?
– Я всегда открыт. Никогда не отказывался, но пока никто не звонил.
Я спокойно к этому отношусь. Уже 20 лет как закончил с футболом, ничего страшного.
– Не хотели бы сами выйти на кого‑то? Тот же Ролан Гусев сейчас в «Динамо».
– Ролан сам сидел помощником в штабе, а сейчас так получилось. В футбольной жизни всe меняется по щелчку.
– Как вы считаете, стоит ли «Динамо» утвердить Гусева главным тренером, если команда успешно проведет два матча?
– Я всегда буду на стороне футбольных людей. А Ролан – мой друг и футбольный человек. Другое дело, что я не люблю подлизываться.
Совсем недавно мы хвалили Личку и выгоняли Николича, сегодня так, а завтра тебе же в спину втыкают нож.
- Ролана назначили и.о. главного тренера после отставки Марцела Лички.
- У «Динамо» при Гусеве 2 победы в 2 матчах, в том числе над «Спартаком» (2:0).
- Команда борется за бронзу.