Мостовой оценил перспективы Гусева стать постоянным тренером «Динамо»

Александр Мостовой высказался о работе Ролана Гусева в «Динамо».

– Планируете ли сейчас работать по лицензии и быть в штабе?

– Я всегда открыт. Никогда не отказывался, но пока никто не звонил.

Я спокойно к этому отношусь. Уже 20 лет как закончил с футболом, ничего страшного.

– Не хотели бы сами выйти на кого‑то? Тот же Ролан Гусев сейчас в «Динамо».

– Ролан сам сидел помощником в штабе, а сейчас так получилось. В футбольной жизни всe меняется по щелчку.

– Как вы считаете, стоит ли «Динамо» утвердить Гусева главным тренером, если команда успешно проведет два матча?

– Я всегда буду на стороне футбольных людей. А Ролан – мой друг и футбольный человек. Другое дело, что я не люблю подлизываться.

Совсем недавно мы хвалили Личку и выгоняли Николича, сегодня так, а завтра тебе же в спину втыкают нож.