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Канчельскис не исключил, что «Спартак» проклят

Сегодня, 19:50
7

Андрей Канчельскис сравнил неудачи «Спартака» и «Арсенала».

«Может, «Спартак», как и «Арсенал», проклят – я этого не исключаю. В «Арсенале» все это продолжается уже 15 лет. Ситуации очень похожи.

Правда,» Арсенал» чаще бывает вторым или третьим, а» Спартак» – третьим или четвертым. И те, и другие не могут добраться до чемпионства. Все как в зеркале: «Арсенал» – «Спартак».

«Спартак» – клуб с большими амбициями, он всегда должен бороться за самые высокие места. ЦСКА, «Ростов», «Зенит» тоже претендуют на трофеи, но у «Спартака» определенно есть потенциал.

Если уволят Станковича, все повторится: придет новый тренер – и снова начнется борьба за чемпионство. Каждый год одно и то же. Вы хотите услышать что-то новое? Нет. Уже десять лет одни разговоры – о борьбе за третьи, четвертые, пятые места», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ после воскресного поражения от «Динамо» (0:2).
  • У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
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Комментарии (7)
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Mirak92
1747156035
Нужно забыть про старые достижения и играть нынешней славой.и не после 2-3 побед в начале сезона, объявлять об чемпионстве
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k611
1747158023
Этот чудик уже не знает что придумать...
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IVANRUS777
1747158602
Конченный ушлёпок ненавидящий Спартак. Журнашлюхи спецом берут у этого ****** интервью, потому что знают как он им ответит.
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...уефан
1747159391
...а я согласен с Кончитой, Спартак и вся РПЛ проклята! Проклята Газпромом...
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Volnodum
1747160317
Боже мой! У таких выдающихся футболистов 90-х , как Канчельскис и Мостовой вообще поехала... Их нельзя даже близко подпускать к топ-клубам.
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СильныйМозг
1747164991
Болельщики, точно прокляты, высокомерной импотенцией мозга. Много людей на фронт ушло, теперь этим бедолагам никто не поможет.
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