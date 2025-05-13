Канчельскис не исключил, что «Спартак» проклят

Андрей Канчельскис сравнил неудачи «Спартака» и «Арсенала».

«Может, «Спартак», как и «Арсенал», проклят – я этого не исключаю. В «Арсенале» все это продолжается уже 15 лет. Ситуации очень похожи.

Правда,» Арсенал» чаще бывает вторым или третьим, а» Спартак» – третьим или четвертым. И те, и другие не могут добраться до чемпионства. Все как в зеркале: «Арсенал» – «Спартак».

«Спартак» – клуб с большими амбициями, он всегда должен бороться за самые высокие места. ЦСКА, «Ростов», «Зенит» тоже претендуют на трофеи, но у «Спартака» определенно есть потенциал.

Если уволят Станковича, все повторится: придет новый тренер – и снова начнется борьба за чемпионство. Каждый год одно и то же. Вы хотите услышать что-то новое? Нет. Уже десять лет одни разговоры – о борьбе за третьи, четвертые, пятые места», – сказал Канчельскис.