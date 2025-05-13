Рафинья из «Барселоны» ответил на вопрос о получении «Золотого мяча»

Вингер «Барселоны» Рафинья порассуждал о своих шансах стать обладателем «Золотого мяча» в 2025 году.
«Я не думаю о «Золотом мяче». Моя цель – выигрывать трофеи с командой. Индивидуальные награды подождут.
Если я выиграю «Золотой мяч», то это произойдет благодаря моей работе в интересах клуба и сборной. Но ничего страшного, если этого не случится», – сказал бразилец.
- В этом сезоне Рафинья забил 34 гола и сделал 25 ассистов в 54 матчах.
- Главным претендентом на получение «Золотого мяча» считается Усман Дембеле. Нападающий «ПСЖ» лидирует в рейтинге от Goal и у букмекеров.
Источник: Barca Universal