Рафинья из «Барселоны» ответил на вопрос о получении «Золотого мяча»

Вингер «Барселоны» Рафинья порассуждал о своих шансах стать обладателем «Золотого мяча» в 2025 году.

«Я не думаю о «Золотом мяче». Моя цель – выигрывать трофеи с командой. Индивидуальные награды подождут.

Если я выиграю «Золотой мяч», то это произойдет благодаря моей работе в интересах клуба и сборной. Но ничего страшного, если этого не случится», – сказал бразилец.