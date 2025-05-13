C «Химок» могут снять очки за два тура до конца сезона РПЛ

«Химкам» грозят санкции в связи с долгами и штрафами за неисполнение решений Палаты РФС по разрешению споров.

Согласно регламенту, подмосковную команду могут лишить трех очков.

В таком случае химчане опустятся с 12-го на 14-е место в чемпионате России и окажутся в зоне стыков.