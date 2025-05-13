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Анчелотти высказался об уходе из «Реала»

Сегодня, 17:31
2

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу скорого завершения сотрудничества с мадридским клубом.

«Все однажды заканчивается. Я всегда держал это в уме. У меня никогда не было и не будет проблем с клубом. Однажды это должно было закончиться, мы много выиграли, и это останется в памяти на всю жизнь.

Я не разочарован. Если бы в день, когда я пришел сюда, мне сказали, что я выиграю 11 трофеев за 4 года, я подписался бы собственной кровью. Это было незабываемо», – сказал Анчелотти.

  • Итальянец уже договорился со сборной Бразилии.
  • Во главе «Реала» ему осталось провести 3 матча – против «Мальорки», «Севильи» и «Сосьедада».

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло
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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1747148581
Результат отличный.И даже этот,пускай и провальный сезон с точки зрения результатов не может перечеркнуть все,что было ранее.Легенда Мадрида и самый титулованный тренер в истории клуба!
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САНЁК17
1747157700
Пришел из-за титулов, завоевали титулы, не смогли завоевать титулы, уходят из-за титула
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