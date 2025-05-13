Анчелотти высказался об уходе из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу скорого завершения сотрудничества с мадридским клубом.

«Все однажды заканчивается. Я всегда держал это в уме. У меня никогда не было и не будет проблем с клубом. Однажды это должно было закончиться, мы много выиграли, и это останется в памяти на всю жизнь.

Я не разочарован. Если бы в день, когда я пришел сюда, мне сказали, что я выиграю 11 трофеев за 4 года, я подписался бы собственной кровью. Это было незабываемо», – сказал Анчелотти.