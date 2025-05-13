Гусев высказался о своем будущем в «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал возможность возглавить московскую команду на постоянной основе.
– Вы ведете себя достаточно уверенно, есть результат. Учитесь на лицензию PRO?
– Да. Осталось три сессии. Около полугода.
– Как воспринимаете назначение?
– Как доверие руководства «Динамо», за что огромное спасибо.
– Вы готовы со следующего сезона стать главным тренером?
– Готов, если доверят.
– Как считаете, это возможно?
– Это вопрос руководства, которое принимает все решения в «Динамо».
- Ролана назначили и.о. главного тренера после отставки Марцела Лички.
- У «Динамо» при Гусеве 2 победы в 2 матчах, в том числе над «Спартаком» (2:0).
- Команда борется за бронзу.
Источник: «РБ Спорт»