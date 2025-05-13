Гусев высказался о своем будущем в «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал возможность возглавить московскую команду на постоянной основе.

– Вы ведете себя достаточно уверенно, есть результат. Учитесь на лицензию PRO?

– Да. Осталось три сессии. Около полугода.

– Как воспринимаете назначение?

– Как доверие руководства «Динамо», за что огромное спасибо.

– Вы готовы со следующего сезона стать главным тренером?

– Готов, если доверят.

– Как считаете, это возможно?

– Это вопрос руководства, которое принимает все решения в «Динамо».