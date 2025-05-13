Бывший судья РПЛ объяснил, почему Станковича надо было удалять в матче с «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов выскаался о судействе в матче 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:0). Главным судьей матча был Алексей Сухой.

«Поначалу было тихо, а потом началось. На четвeртой минуте Сухой назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через VAR. Не стал снижать оценку: игроки перекрывали обзор и Сухой даже не успел бы выйти в другое положение.

Ключевое здесь – кто применяет руки в борьбе за позицию. А это был Рябчук. Сухой показал игроку «Спартака» жeлтую. Почему не красную? Для меня это вообще странное рассуждение. Мяч был рядом, игрок «Динамо» стоял спиной к воротам – пока обработаешь, пока развернeшься. Это не явная возможность забить гол.

На 78-й минуте Касерес выпрыгнул в штрафной площади и мяч попал ему в руку. Но она была внизу и расслаблена, не было движения к мячу. Все критерии, что это не пенальти, на месте. Будет, скорее всего, объяснение от департамента. Думаю, они скажут то же самое. Для меня главное, что трактовка такая же, как и в матче «Акрона» с «Ахматом».

Что касается поведения Станковича, конечно, его надо было удалять. Резервный арбитр – молодой парень – наверное, что-то не понял. Я бы не стал на него всех собак вешать. Был кипиш, Сухой пытался разобраться – судье надо было убирать Станковича, хотя бы чтобы обезопасить себя.

В итоге тренер «Спартака» похлопал и показал жест, как отсчитывают деньги. Теперь будут разбираться, кому и что он показывал. Хотя, по мне, это явно был жест с целью дискредитации судей – мол, вам заплатили. Какие басни будет рассказывать «Спартак» – это уже другой вопрос», – сказал Федотов.