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  • Бывший судья РПЛ объяснил, почему Станковича надо было удалять в матче с «Динамо»

Бывший судья РПЛ объяснил, почему Станковича надо было удалять в матче с «Динамо»

Сегодня, 13:17
5

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов выскаался о судействе в матче 28-го тура РПЛ «Динамо»«Спартак» (2:0). Главным судьей матча был Алексей Сухой.

«Поначалу было тихо, а потом началось. На четвeртой минуте Сухой назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через VAR. Не стал снижать оценку: игроки перекрывали обзор и Сухой даже не успел бы выйти в другое положение.

Ключевое здесь – кто применяет руки в борьбе за позицию. А это был Рябчук. Сухой показал игроку «Спартака» жeлтую. Почему не красную? Для меня это вообще странное рассуждение. Мяч был рядом, игрок «Динамо» стоял спиной к воротам – пока обработаешь, пока развернeшься. Это не явная возможность забить гол.

На 78-й минуте Касерес выпрыгнул в штрафной площади и мяч попал ему в руку. Но она была внизу и расслаблена, не было движения к мячу. Все критерии, что это не пенальти, на месте. Будет, скорее всего, объяснение от департамента. Думаю, они скажут то же самое. Для меня главное, что трактовка такая же, как и в матче «Акрона» с «Ахматом».

Что касается поведения Станковича, конечно, его надо было удалять. Резервный арбитр – молодой парень – наверное, что-то не понял. Я бы не стал на него всех собак вешать. Был кипиш, Сухой пытался разобраться – судье надо было убирать Станковича, хотя бы чтобы обезопасить себя.

В итоге тренер «Спартака» похлопал и показал жест, как отсчитывают деньги. Теперь будут разбираться, кому и что он показывал. Хотя, по мне, это явно был жест с целью дискредитации судей – мол, вам заплатили. Какие басни будет рассказывать «Спартак» – это уже другой вопрос», – сказал Федотов.

  • Поведение Станковичаво время матча ранее возмутило экс-судью ФИФА Александра Егорова, который призвал КДК РФС и Комитет по этике рассмотреть действия тренера.
  • После игры с «Динамо» никто из игроков «Спартака» не стал общаться с прессой, а Деян Станкович не явился на пресс-конференцию. Его ассистент Ненад Сакич сказал, что главный тренер команды не смог прийти, так как сорвал голос.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Станкович Деян Федотов Игорь
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Комментарии (5)
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NewLife
1747132352
"В итоге тренер «Спартака» похлопал и показал жест, как отсчитывают деньги." (Видимо Федотов хорошо знает жесты о деньгах) И это правда, такая же, как Зенит позор российского футбола. Опять пытаются наказать за правду.
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subbotaspartak
1747133138
Мяч, летящий в сторону ворот, попадает в висячую безвольную руку, меняет направление и не долетает до 11-метровой отметки. Развели бардак с этими руками, пора 2 касания вводить - тогда фол.
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СильныйМозг
1747133897
Какой клуб, такой и тренер, позор.
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Айболид
1747134320
"Рупор" хряков и то супротив свинопаса попёр . Вон оно как !
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andr45
1747140514
«Федотов выскаался» Чтобы это значило? Может, обкакался?
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