«Торпедо» может вернуться в «Лужники»

Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев не исключил, что команда в следующем сезоне проведет некоторые домашние матчи на стадионе «Лужники».

«Стадион «Торпедо» строится очень хорошими темпами, работы в буквальном смысле идут днeм и ночью. Акционеры нашего клуба и строители арены делают всe возможное для того, чтобы команда смогла как можно скорее вернуться на свой стадион.

Безусловно, этого события очень ждут и все болельщики чeрно-белых. На сегодняшний день существует вероятность того, что «Торпедо» сможет сыграть на Восточной улице уже весной 2026 года. И эта вероятность достаточно высока.

Но не будем забывать, что новый футбольный сезон в России стартует в июле. Как минимум до весны 2026 года основным стадионом для проведения домашних матчей команды останется «Арена Химки». При этом не исключено, что какая-то часть значимых матчей может состояться и в «Лужниках».

Это вопрос контактов, заинтересованности сторон и договорeнностей. Окончательно вопрос будет решeн после завершения сезона, когда станет окончательно ясно, в какой лиге наш клуб будет выступать, начиная с июля 2025 года», – сказал Ганичев.