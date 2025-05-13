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«Торпедо» может вернуться в «Лужники»

Сегодня, 13:10
2

Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев не исключил, что команда в следующем сезоне проведет некоторые домашние матчи на стадионе «Лужники».

«Стадион «Торпедо» строится очень хорошими темпами, работы в буквальном смысле идут днeм и ночью. Акционеры нашего клуба и строители арены делают всe возможное для того, чтобы команда смогла как можно скорее вернуться на свой стадион.

Безусловно, этого события очень ждут и все болельщики чeрно-белых. На сегодняшний день существует вероятность того, что «Торпедо» сможет сыграть на Восточной улице уже весной 2026 года. И эта вероятность достаточно высока.

Но не будем забывать, что новый футбольный сезон в России стартует в июле. Как минимум до весны 2026 года основным стадионом для проведения домашних матчей команды останется «Арена Химки». При этом не исключено, что какая-то часть значимых матчей может состояться и в «Лужниках».

Это вопрос контактов, заинтересованности сторон и договорeнностей. Окончательно вопрос будет решeн после завершения сезона, когда станет окончательно ясно, в какой лиге наш клуб будет выступать, начиная с июля 2025 года», – сказал Ганичев.

  • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 61 очком после 32 матчей. За два тура до финиша команда опережает ближайшего преследователя на 3 очка.
  • Стадион имени Эдуарда Стрельцова закрыт с конца 2019 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (2)
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fakeid
1747131308
"Стадион имени Эдуарда Стрельцова находится на реконструкции с 2019 года" ну то есть 7 лет реконструировать будут малюсенький стадион. но это другое. хрюкать ведь нужно только на газпром-арену, которую 10 лет возводили. позор двуличным хрякам!
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subbotaspartak
1747134865
Новороссийск отравить в Лужники "Мы доплывём" - вам скажут моряки.
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