Червиченко поделился ожиданиями от судейства в матче «Спартак» – «Ростов»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о матче красно-белых с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Ростов» для «Спартака» – это всегда проблемный коллектив, поэтому я бы не загадывал, что красно-белые пройдут в финал Кубка России.

В том матче, когда удалили Сутормина, судья просто беспредельничал, но в полуфинале кубкового турнира такого точно не будет – должна быть чистая игра, в которой победит сильнейший на поле.

Конечно, спартаковцы хотят победить и поднять над головой трофей, чтобы исправиться за упущенное чемпионство, но далеко не факт, что им это удастся», – сказал Червиченко.