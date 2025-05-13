Червиченко поделился ожиданиями от судейства в матче «Спартак» – «Ростов»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о матче красно-белых с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
«Ростов» для «Спартака» – это всегда проблемный коллектив, поэтому я бы не загадывал, что красно-белые пройдут в финал Кубка России.
В том матче, когда удалили Сутормина, судья просто беспредельничал, но в полуфинале кубкового турнира такого точно не будет – должна быть чистая игра, в которой победит сильнейший на поле.
Конечно, спартаковцы хотят победить и поднять над головой трофей, чтобы исправиться за упущенное чемпионство, но далеко не факт, что им это удастся», – сказал Червиченко.
- Игра «Спартак» – «Ростов» пройдет в Москве 15 мая и начнется в 20:00 мск.
- Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин был удален в домашнем матче команды со «Спартаком» (0:3) в 23-м туре РПЛ 6 апреля.
Источник: «Советский спорт»