Талалаев объяснил, почему не смотрит РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, что учится при просмотре матчей Лиги чемпионов.
– Вы работали в «Химках».
– И что? Год прошел.
– Хотелось бы узнать ваше мнение со стороны.
– Я не смотрю за «Химками», вы не можете понять?
– Вообще ни за кем, только «Балтика»?
– Конечно, а как достигать цели?
– Вы в любом случае обращаете внимание, новости, РПЛ.
– Нет, не смотрю Премьер-лигу. Я смотрю Лигу чемпионов, потому что надо чему-то учиться. Смотрю Первую лигу и общаюсь с футболистами. Когда созваниваюсь с ними, мне что-то говорят, я могу какую-то реплику выпустить, отпустить.
Потому что самое главное – это оценка игроков. Все остальное – это мнение, субъективно ваше или мое.
Источник: «РБ Спорт»