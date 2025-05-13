Экс-директор «Оренбурга» сказал, потребуется ли игрокам дополнительная мотивация на матч с «Краснодаром»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о положении команды перед матчем 29-го тура РПЛ с «Краснодаром».
– «Оренбург» сейчас располагается в зоне вылета, впереди домашняя встреча с «Краснодаром». Смогут оренбуржцы отобрать очки у лидера?
– Почему нет? Думаю, что можно. Прежде всего, из-за огромного желания, потому что отступать уже некуда.
– Матч будет иметь значение в контексте чемпионской гонки. Могут ли игроки «Оренбурга» быть как-то дополнительно мотивированы?
– Не нужна дополнительная мотивация, когда на чаше весов стоит вылет в ФНЛ. И так все будут запредельно мотивированы. Можно сказать, последний шанс. Надо цепляться, пока он есть.
– «Оренбург» не может выиграть уже на протяжении трех матчей: поражение и две ничьих. Назначение главным тренером Слишковича оправдывает себя?
– Если команда сохранится в РПЛ, то оправдано, а если не сохранится, то нет. В случае вылета, уже новый менеджмент будет решать его судьбу.
- «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 19 очками после 28 туров. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 5 очков.
- В 29-м туре команда сыграет дома с «Краснодаром» 17 мая. Начало в 14:00 мск.
- Владимир Слишкович возглавляет «Оренбург» с 7 октября прошлого года.