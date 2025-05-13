Экс-директор «Оренбурга» сказал, потребуется ли игрокам дополнительная мотивация на матч с «Краснодаром»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о положении команды перед матчем 29-го тура РПЛ с «Краснодаром».

– «Оренбург» сейчас располагается в зоне вылета, впереди домашняя встреча с «Краснодаром». Смогут оренбуржцы отобрать очки у лидера?

– Почему нет? Думаю, что можно. Прежде всего, из-за огромного желания, потому что отступать уже некуда.

– Матч будет иметь значение в контексте чемпионской гонки. Могут ли игроки «Оренбурга» быть как-то дополнительно мотивированы?

– Не нужна дополнительная мотивация, когда на чаше весов стоит вылет в ФНЛ. И так все будут запредельно мотивированы. Можно сказать, последний шанс. Надо цепляться, пока он есть.

– «Оренбург» не может выиграть уже на протяжении трех матчей: поражение и две ничьих. Назначение главным тренером Слишковича оправдывает себя?

– Если команда сохранится в РПЛ, то оправдано, а если не сохранится, то нет. В случае вылета, уже новый менеджмент будет решать его судьбу.