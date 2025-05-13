«Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи

«Динамо» пошутило над «Спартаком» после матча 28-го тура РПЛ, в котором бело-голубые одержали победу со счетом 2:0.
В тиктоке бело-голубых появился видеоролик, в котором «Спартак» сравнивается с мужчиной в костюме свиньи.
- Голы у «Динамо» забили Хорхе Карраскаль на 7-й минуте с пенальти и Данил Глебов на 30-й.
- Бело-голубые обогнали «Спартак» в турнирной таблице. «Динамо» поднялось на 4-е место с 53 очками, а красно-белые опустились на 5-ю строчку с 51 баллом.
Источник: страница fcdynamo в соцсети TikTok