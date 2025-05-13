Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи

Сегодня, 12:03
20

«Динамо» пошутило над «Спартаком» после матча 28-го тура РПЛ, в котором бело-голубые одержали победу со счетом 2:0.

В тиктоке бело-голубых появился видеоролик, в котором «Спартак» сравнивается с мужчиной в костюме свиньи.

Еще по теме:
Мостовой дал совет Станковичу, которому грозит увольнение из «Спартака» 2
В Сербии оценили шансы Станковича возглавить сборную 2
Определены судьи на финалы FONBET Кубка России 5
Источник: страница fcdynamo в соцсети TikTok
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Рекомендуем
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lenin26
1747131866
Вообще пох...,если это не нарушает законы и правили,значит имеет место быть и по хлеще вещи тот же Спартак писал и приближенные к нему люди ,«Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива»
Ответить
NewLife
1747132453
Мне даже знакомые болельщики Динамо говорят, что это ниже плинтуса.
Ответить
Номэд
1747133113
Да пусть малолетние дебилы из ментяр, иначе кто кроме малолетних в тик токе зависает, покуражатся. Потом следующие 5 лет отсасывать без побед будут. За это время повзрослеют ... Может! Хотя ГовноМозг тоже из ментов на пенсии, а ума нет.
Ответить
subbotaspartak
1747133691
Какой высокий интеллектуал, Я в классе третьем выше поднимал, Но мы понятливы, и вообще не злы, Мы знаем, что менты всегда козлы. Такой возврат, брат.
Ответить
СильныйМозг
1747135446
Не могу понять это номэд или спартач80? Мясные все на одно лицо.
Ответить
BarStep
1747141710
И где здесь шутка, не понял??! Правда жизни и всё… Констатация факта так сказать :)
Ответить
Good_win
1747142320
что сказать у мусоров - интеллект на уровне мусора.... а заднеприводные бездомные тутже начали им подкудахтывать...
Ответить
zigbert
1747144708
Радоваться победе конечно надо но когда появляются такие глупые публикации, это не делает чести ни одной команде.
Ответить
edw7777
1747145100
Ну это уже слишком!
Ответить
alp
1747145187
перебор, конечно.. вот видос с пацаном был великолепен
Ответить
Главные новости
Анчелотти высказался об уходе из «Реала»
17:31
«Ливерпуль» купит замену для Трента за 40 миллионов
17:00
Мостовой дал совет Станковичу, которому грозит увольнение из «Спартака»
16:48
2
«Бавария» согласовала второй летний трансфер
16:39
12
Шнякин объяснил, почему Дзюба смог бы заиграть в топ-5 лигах Европы
16:24
2
В Сербии оценили шансы Станковича возглавить сборную
16:08
2
Принято решение по участию сборной России в турнире CAFA
15:46
15
«Урал» выбрал нового тренера
15:38
3
Гвардиола попросил «Манчестер Сити» купить полузащитника «Барселоны»
15:30
1
Анчелотти прокомментировал назначение в сборную Бразилии
14:59
Все новости
Все новости
Тарасов рассказал, почему он не «бухает»
17:17
Принято решение по участию сборной России в турнире CAFA
15:46
15
Радимов: «И в чем разница между Абаскалем и Станковичем?»
14:50
15
Гусев высказался о своем будущем в «Динамо»
14:28
Орлов назвал игрока ЦСКА, который нужен «Зениту»
14:00
13
Юран сказал, чем его шокировал Станкович
13:50
6
Российский форвард забил 4-й гол в Алжире
13:21
Бывший судья РПЛ объяснил, почему Станковича надо было удалять в матче с «Динамо»
13:17
5
Смородская сравнила Станковича и Абаскаля
13:03
4
Талалаев объяснил, почему не смотрит РПЛ
12:42
2
Шнякин назвал тренера, который мог заменить Абаскаля в «Спартаке» вместо Станковича
12:36
7
Игрок «Динамо» – о неназначенном пенальти в матче со «Спартаком»: «Возможно, рука у Касереса и была»
12:28
Экс-директор «Оренбурга» сказал, потребуется ли игрокам дополнительная мотивация на матч с «Краснодаром»
12:18
Фото«Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи
12:03
20
В «Факеле» оценили работу Шалимова
11:36
1
Экс-нападающий сборной России – о Станковиче: «Он немного надломился психологически»
11:22
3
Орзул опасается, что Аршавина забанят на «Матч ТВ» после дерзкой речи: «Ты был хорошим экспертом, Андрей»
10:58
21
Черданцев оценил кандидатуру Гусева на пост главного тренера «Динамо»
10:44
4
Смелая речь Аршавина по выходке Станковича: «Почему молчит Следственный комитет?»
10:43
23
Экс-арбитр ФИФА – о поведении Станковича: «Лучше оставить это для театра юного зрителя»
10:33
4
Аршавин назвал матч, в котором «Краснодар» еще может потерять очки в борьбе за титул
10:15
15
«Локомотив» поднимет зарплату защитнику сборной России, которым интересуются «Зенит», «Динамо» и «Спартак»
10:01
Хомуха дал совет Глушенкову, как вернуться в состав «Зенита»
09:45
Кобелев сказал, хватит ли у «Динамо» яиц, чтобы отнять очки у «Краснодара»
09:27
10
Непомнящий назвал две позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство
09:12
9
Аршавин высказался о покере игрока «Пари НН»
09:00
3
Названы причины отказа Константелиаса от трансфера в «Зенит»
08:49
2
Мостовой: «Станкович не в первый раз срывается»
08:30
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 