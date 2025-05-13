«Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи

«Динамо» пошутило над «Спартаком» после матча 28-го тура РПЛ, в котором бело-голубые одержали победу со счетом 2:0.

В тиктоке бело-голубых появился видеоролик, в котором «Спартак» сравнивается с мужчиной в костюме свиньи.