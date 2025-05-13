В «Факеле» оценили работу Шалимова

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал работу главного тренера команды Игоря Шалимова.
– Вы довольны работой Шалимова?
– На сегодняшний день – да.
– В чем стало лучше?
– Во всем. Результат – это наживное. Команда, может, не выигрывает, но она бьется, создает моменты.
Мы говорили болельщикам, что не будет безразличия. В матче со «Спартаком» мы увидели, что его не было, как и в игре с «Рубином». Вплоть до того, какую страшную травму получил наш футболист Дзиов. Это говорит о том, что никто не убирает ноги, не боится стыков, все бьются до конца. Что‑то не получается, но безразличия нет – это главное.
– У вас с Шалимовым есть договоренность, что он останется в команде даже в Первой лиге?
– У нас действующий контракт с Игорем Михайловичем, вне зависимости от того, в какой лиге мы играем.
- Шалимов сменил Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера «Факела» 2 апреля.
- Под его руководством команда набрала 2 очка в 7 матчах.
- «Факел» занимает 16-е место в РПЛ с 16 очками и лишился шансов на сохранение прописки в лиге за два тура до финиша сезона.