В «Факеле» оценили работу Шалимова

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал работу главного тренера команды Игоря Шалимова.

– Вы довольны работой Шалимова?

– На сегодняшний день – да.

– В чем стало лучше?

– Во всем. Результат – это наживное. Команда, может, не выигрывает, но она бьется, создает моменты.

Мы говорили болельщикам, что не будет безразличия. В матче со «Спартаком» мы увидели, что его не было, как и в игре с «Рубином». Вплоть до того, какую страшную травму получил наш футболист Дзиов. Это говорит о том, что никто не убирает ноги, не боится стыков, все бьются до конца. Что‑то не получается, но безразличия нет – это главное.

– У вас с Шалимовым есть договоренность, что он останется в команде даже в Первой лиге?

– У нас действующий контракт с Игорем Михайловичем, вне зависимости от того, в какой лиге мы играем.