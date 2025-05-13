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  • Непомнящий назвал две позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Непомнящий назвал две позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Сегодня, 09:12
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Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» нужно приобрести правого и центрального защитника.

– Что думаете о «Спартаке»? Команда провалила вторую часть сезона и выбыла из гонки за чемпионство.

– «Спартак» – он и есть «Спартак». Когда все было спокойно, команда хорошо играла, все получали удовольствие, игроки, зрители. Потом кто‑то где‑то оступился – и все, красно‑белые поплыли.

Оставьте «Спартак» в покое в этом сезоне, в следующем они будут бороться за чемпионство. В этом же состоянии, в этом составе. У них, правда, глупости есть. Впереди все в порядке, а вот середину и, извините, зад не прикрыли. Нужен правый и центральный защитник. Все тонко, очень тонко там.

Только на трансферном рынке нужно действовать спокойно, без всяких шараханий. А то сейчас в первый день купят в каждую из трех линий по два, по три человека. Так нельзя! Конкуренция нужна, но не до такой степени, когда тренер не знает, кого ставить.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 5-е место с 51 очком после 28 туров.
  • За год клуб потратил на приобретение новых игроков в общей сложности 56,6 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Непомнящий Валерий
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Комментарии (2)
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SLADE2019
1747118244
Эти позиции первоочередные для усиления, а так, все позиции, к большому сожалению надо укреплять. Ну, ничего не поделаешь, какое руководство, такая и трансферная политика. Если в следующем сезоне Гарсия и Солари не заиграют, то все руководство ссаной метлой гнать надо. Пардон.
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Skull_Boy
1747119640
А на практике вратарь, левый и правый деф, центр деф, опорник, центральный бокс и пару хавбеков + нап и в итоге нужен нормальный состав из 11, а то что вратарь не может выбивать мяч это уже смешно
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