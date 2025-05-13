Непомнящий назвал две позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» нужно приобрести правого и центрального защитника.

– Что думаете о «Спартаке»? Команда провалила вторую часть сезона и выбыла из гонки за чемпионство.

– «Спартак» – он и есть «Спартак». Когда все было спокойно, команда хорошо играла, все получали удовольствие, игроки, зрители. Потом кто‑то где‑то оступился – и все, красно‑белые поплыли.

Оставьте «Спартак» в покое в этом сезоне, в следующем они будут бороться за чемпионство. В этом же состоянии, в этом составе. У них, правда, глупости есть. Впереди все в порядке, а вот середину и, извините, зад не прикрыли. Нужен правый и центральный защитник. Все тонко, очень тонко там.

Только на трансферном рынке нужно действовать спокойно, без всяких шараханий. А то сейчас в первый день купят в каждую из трех линий по два, по три человека. Так нельзя! Конкуренция нужна, но не до такой степени, когда тренер не знает, кого ставить.