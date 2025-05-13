Мостовой: «Станкович не в первый раз срывается»

Бывший полузащитник «Спартака» «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил эмоциональный срывы главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
«Я последнее время наблюдаю, что Станкович не в первый раз срывается. В принципе, это эмоции, и команда во второй части после зимней паузы выглядит неважно. Поэтому он срывается, в этом ничего нет плохого, в прошлом он сильный футболист. Ну на эмоциях такое бывает, тем более, когда результата нет», – сказал Мостовой.
- Во время матча 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:0), когда судьи не назначили пенальти в пользу красно-белых, Станкович, возможно, показал жест, символизирующий отсчет денег.
- После игры никто из игроков и тренеров «Спартака» не стал общаться с прессой.
- Команда опустилась на 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28 матчей.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»