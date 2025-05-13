Аршавин не исключил, что выступления «Спартака» станут провалом сезона

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о состоянии «Спартака» после поражения красно-белых в матче 28-го тура РПЛ от «Динамо» (0:2)

«Барко не так ярко выглядит, плюс Угальде вообще потеряли – не можем его найти. Точнее он играет, но не забивает. В нападении что‑то разладилось у этой тройки. Бонгонда не так ярок. «Спартак» всегда пропускал. Когда не забиваешь – трудно.

Не сказать, что «Динамо» какие‑то оковы сбросило. Но с «Крыльями» они ярко смотрелись вдесятером. Хорошее взаимодействие было у Бителло, Карраскаля и Гладышева. И в матче со «Спартаком» – хотя забили после стандарта. «Динамо» сейчас свежее и получше.

«Спартак» живет Кубком, понимая, что чемпионство упущено. Игра с «Ростовом» самая важная. Если они еще и в финал Кубка не выйдут, то будут говорить, что это провал сезона. Хотя после победы над «Зенитом» его считали чуть ли не главным фаворитом чемпионата», – сказал Аршавин.