Экс-советник Федуна отреагировал на слухи об увольнении Станковича из «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил появившуюся информацию о возможном уходе из московского клуба главного тренера Деяна Станковича.

«Проблема не в тренере, а в беспорядке вокруг него – то, как управляет командой спортивный директор. Каждый идет в своем направлении, не заботясь о команде – это факт.

«Спартак» определенно стал хуже после ухода Федуна. Сделал бы он, «Спартак», чемпионом, если бы вернулся? Это очень вероятно», – сказал Камоцци.