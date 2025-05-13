Экс-советник Федуна отреагировал на слухи об увольнении Станковича из «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил появившуюся информацию о возможном уходе из московского клуба главного тренера Деяна Станковича.
«Проблема не в тренере, а в беспорядке вокруг него – то, как управляет командой спортивный директор. Каждый идет в своем направлении, не заботясь о команде – это факт.
«Спартак» определенно стал хуже после ухода Федуна. Сделал бы он, «Спартак», чемпионом, если бы вернулся? Это очень вероятно», – сказал Камоцци.
- «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ после воскресного поражения от «Динамо» (0:2).
- У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.
- Сообщалось, что Станкович может уйти в сборную Сербии.
Источник: Sport24