В Испании раскрыли, чем Анчелотти разочаровал руководство «Реала»

У боссов «Реала» есть претензии к Карло Анчелотти, который проводит последние недели на посту главного тренера.
Руководство клуба было разочаровано отношением итальянца к своей работе в апреле.
По информации Relevo, Анчелотти был чрезмерно увлечен переговорами с с Бразильской конфедерацией футбола, когда «Реал» еще претендовал на все трофеи.
Особенно в клубе были поражены слабой подготовкой к обоим четвертьфиналам Лиги чемпионов с «Арсеналом».
Сообщается, что у футболистов не было конкретного плана на каждую ситуацию, а только общие инструкции. В результате «Реал» вылетел, проиграв оба матча.
Источник: Relevo