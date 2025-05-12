В Испании раскрыли, чем Анчелотти разочаровал руководство «Реала»

У боссов «Реала» есть претензии к Карло Анчелотти, который проводит последние недели на посту главного тренера.

Руководство клуба было разочаровано отношением итальянца к своей работе в апреле.

По информации Relevo, Анчелотти был чрезмерно увлечен переговорами с с Бразильской конфедерацией футбола, когда «Реал» еще претендовал на все трофеи.

Особенно в клубе были поражены слабой подготовкой к обоим четвертьфиналам Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Сообщается, что у футболистов не было конкретного плана на каждую ситуацию, а только общие инструкции. В результате «Реал» вылетел, проиграв оба матча.