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  • В Испании раскрыли, чем Анчелотти разочаровал руководство «Реала»

В Испании раскрыли, чем Анчелотти разочаровал руководство «Реала»

Вчера, 23:00
2

У боссов «Реала» есть претензии к Карло Анчелотти, который проводит последние недели на посту главного тренера.

Руководство клуба было разочаровано отношением итальянца к своей работе в апреле.

По информации Relevo, Анчелотти был чрезмерно увлечен переговорами с с Бразильской конфедерацией футбола, когда «Реал» еще претендовал на все трофеи.

Особенно в клубе были поражены слабой подготовкой к обоим четвертьфиналам Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Сообщается, что у футболистов не было конкретного плана на каждую ситуацию, а только общие инструкции. В результате «Реал» вылетел, проиграв оба матча.

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Источник: Relevo
Испания. Примера Реал Бразилия Анчелотти Карло
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1747082800
Нашли козла отпущения. Спартак проиграл Динамо, это номэд и спартач80, плохо смазали себе дымоход.
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DOCTOR PENALTY
1747087392
А сами-то где были? Из-за угла наблюдали?... """""
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