Гурцкая дал инсайд по Карпину и «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Валерий Карпин не возглавит «Динамо» ближайшим летом.

Тренер в конце февраля покинул «Ростов».

Он сосредоточился на работе в сборной России.

«Динамо» 1 мая уволило Марцела Личку и назначило Ролана Гусева в качестве врио.

– Вероятность перехода Карпина в «Динамо» очень мала. Я уже в это не верю. Потому что они долго топчутся на месте.

– «Динамо» обозначило интерес? Что Карпин сказал?

– Его не устраивает такой интерес. Может, о сроке работы гарантированном, может, о полномочиях, может, финансы не устраивают. Какие-то полунамеки, как будто обе стороны друг друга побаиваются.

Надо еще дальше идти к Дюкову и объяснять, что тренер уходит из сборной. А на совмещение не пойдет ни одна из сторон.