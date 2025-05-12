Гурцкая дал прогноз на будущее Станковича в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, когда ждет отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– «Спартак» не выходит из раздевалки на первые таймы, потому что у них слабый тренер.

Теперь я понимаю, почему он не может в Италии найти работу со своим бэкграундом. Он слабый тренер. У него в какой-то момент даже мотивация перестала работать.

– Был отрезок осенью, когда вы говорили, что Станкович не слабый тренер.

– Соперники стали подстраиваться под игру Барко и Маркиньоса. Они изучили простейшие методы борьбы против центра «Спартака», и у тренера больше ничего нет.

В матче, в котором не было Барко, «Спартак» даже «Факел» не обыграл.

– Если «Спартак» не выиграет Кубок, Станковича надо убирать?

– Его все равно уберут, только еще полгода дадут ему. С ним нет будущего.

Хоть один человек в мире может сказать, во что играет «Спартак»? Довести мяч до Барко, откинуть его Маркиньосу – и дальше он что-то сделает. У них нет игры.