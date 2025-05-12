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Гурцкая дал прогноз на будущее Станковича в «Спартаке»

Вчера, 21:09
6

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, когда ждет отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– «Спартак» не выходит из раздевалки на первые таймы, потому что у них слабый тренер.

Теперь я понимаю, почему он не может в Италии найти работу со своим бэкграундом. Он слабый тренер. У него в какой-то момент даже мотивация перестала работать.

– Был отрезок осенью, когда вы говорили, что Станкович не слабый тренер.

– Соперники стали подстраиваться под игру Барко и Маркиньоса. Они изучили простейшие методы борьбы против центра «Спартака», и у тренера больше ничего нет.

В матче, в котором не было Барко, «Спартак» даже «Факел» не обыграл.

– Если «Спартак» не выиграет Кубок, Станковича надо убирать?

Его все равно уберут, только еще полгода дадут ему. С ним нет будущего.

Хоть один человек в мире может сказать, во что играет «Спартак»? Довести мяч до Барко, откинуть его Маркиньосу – и дальше он что-то сделает. У них нет игры.

  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ.
  • У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.
  • Сообщалось, что Станкович может уйти в сборную Сербии.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Гурцкая Тимур
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Комментарии (6)
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fakeid
1747073754
в очередной раз испытал чувство стыда за спартаг! очередного психопата назначили, которому срочно требуется укол от свиного бешенства! разбитое в ростове стекло он оплатил, а?
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fakeid
1747074022
вообще выше моего понимания, как москвичи, при богатом выборе клубов - выбирают болеть за тарасятник, зулусятник, обитель дезеува! жить в вечном позоре и хрюкать! есть же цска, динамо, локо - что мешало сделать нормальный выбор в своё время? нет - эти мазохисты выбрали спартаг и постоянные унижения на поле и вне него! в бачках сидеть на регулярной основе. зачем? чтобы что? в натуре секта какая-то)
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FWSPM
1747074115
в целом согласен но проблема спартака не в тренере а в слабых игроках и в тех кто пилит бабки на трансферах привозя игроков на которых можно побольше распилить а не тех кто нужен
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1747083314
Действительно, изучили хорошо, Лупи по ногам, всё равно судейкам, если это не Зенит, по хер.
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