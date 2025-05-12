Канчельскис ответил, отберет ли «Динамо» очки у «Краснодара» в 30-м туре РПЛ

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от противостояния «Краснодара» и «Динамо» в заключительном туре чемпионата России.

Краснодарцы лидируют в РПЛ за 2 тура до конца сезона.

«Зенит» отстает на 1 очко.

«Краснодар» примет «Динамо» 24 мая.

– Как вы думаете, хватит ли «Динамо» яиц не смутиться, как в прошлом году, в Краснодаре, и отнять там очки в последнем туре?

– Если у них хватило сетйчас яиц на две игры, то и там будут яйца. А что здесь такого? Кого бояться?

В матче со «Спартаком» были железные яйца. Я уверен даже в этом, что будут.