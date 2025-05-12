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  • Канчельскис ответил, отберет ли «Динамо» очки у «Краснодара» в 30-м туре РПЛ

Канчельскис ответил, отберет ли «Динамо» очки у «Краснодара» в 30-м туре РПЛ

Вчера, 20:20
8

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от противостояния «Краснодара» и «Динамо» в заключительном туре чемпионата России.

  • Краснодарцы лидируют в РПЛ за 2 тура до конца сезона.
  • «Зенит» отстает на 1 очко.
  • «Краснодар» примет «Динамо» 24 мая.

– Как вы думаете, хватит ли «Динамо» яиц не смутиться, как в прошлом году, в Краснодаре, и отнять там очки в последнем туре?

– Если у них хватило сетйчас яиц на две игры, то и там будут яйца. А что здесь такого? Кого бояться?

В матче со «Спартаком» были железные яйца. Я уверен даже в этом, что будут.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Динамо Краснодар Канчельскис Андрей
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Комментарии (8)
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СильныйМозг
1747071186
Ребят, а почему все у кого-то ищут яйца, свои потеряли?
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trener7
1747071646
Яйца- это важнейший атрибут у мужиков! Но не все ими пользуются.
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Красногвардейчик
1747072801
Скажу так...Оренбург-подстилка газпромовских б,ожей...их стимулиркют, и Краснодар и там потеряет очки..всё по сценарию бом,жового зенита идёт в честь юбилея))
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ЗаЖиМ
1747072822
Не говорите "гоп"
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Номэд
1747072909
Как и в прошлом году, два этих клуба поднасрут и первой станет вшивая вонючая с голубым отливом бом.жарня. пздц. Скриньте пост.
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Городовой
1747075820
Мля, специалисты по чужим яйцам! Бомбардир, зачем публиковать интервью убогих убогим? Здесь же не литовский петушатник.
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anatolich72
1747079013
Динамо надо молодёжь выпускать, пусть матереют, один хрен евро кубков нет.
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