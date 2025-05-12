Гурцкая сказал, кто поможет Гусеву остаться тренером «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает высокими шансы Ролана Гусева остаться во главе «Динамо».

Ролана назначили и.о. главного тренера после отставки Марцела Лички.

У «Динамо» при Гусеве 2 победы в 2 матчах, в том числе над «Спартаком» (2:0).

Команда борется за бронзу.

– Для Гусева матч со «Спартаком» был матчем жизни и смерти, чтобы остаться или продлить контракт с «Динамо».

Я представляю, как Гусев накручивал команду перед игрой – это было видно по первым 20 минутам.

– Если Гусев выиграет два матча, то...

– Даже если Гусев выиграет один матч, я уверен, что он останется главным тренером.

Знаете, кто может поддержать Гусева? Латиноамериканцы. Он говорит по-испански.