Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая сказал, кто поможет Гусеву остаться тренером «Динамо»

Гурцкая сказал, кто поможет Гусеву остаться тренером «Динамо»

Вчера, 19:34

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает высокими шансы Ролана Гусева остаться во главе «Динамо».

  • Ролана назначили и.о. главного тренера после отставки Марцела Лички.
  • У «Динамо» при Гусеве 2 победы в 2 матчах, в том числе над «Спартаком» (2:0).
  • Команда борется за бронзу.

– Для Гусева матч со «Спартаком» был матчем жизни и смерти, чтобы остаться или продлить контракт с «Динамо».

Я представляю, как Гусев накручивал команду перед игрой – это было видно по первым 20 минутам.

– Если Гусев выиграет два матча, то...

– Даже если Гусев выиграет один матч, я уверен, что он останется главным тренером.

Знаете, кто может поддержать Гусева? Латиноамериканцы. Он говорит по-испански.

Еще по теме:
Гурцкая – об игроке «Спартака»: «Над ним смеется вся страна» 3
Гурцкая дал инсайд по Карпину и «Динамо» 1
Гурцкая дал прогноз на будущее Станковича в «Спартаке» 6
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан Гурцкая Тимур
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аршавин оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» выиграть РПЛ
01:00
1
Реакция Пике на победу «Барселоны» над «Реалом»
00:48
Гурцкая – об игроке «Спартака»: «Над ним смеется вся страна»
00:36
3
Экс-советник Федуна отреагировал на слухи об увольнении Станковича из «Спартака»
00:12
ВидеоБубнов и Талалаев устроили перепалку: «Ты сам заткнись! Говоришь очень много»
Вчера, 23:55
В Испании раскрыли, чем Анчелотти разочаровал руководство «Реала»
Вчера, 23:00
2
Гончаренко прокомментировал разгромную победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:50
«ПСЖ» потребовал у Мбаппе почти 100 миллионов
Вчера, 22:42
7
Гурцкая дал инсайд по Карпину и «Динамо»
Вчера, 22:34
1
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 22:22
1
Все новости
Все новости
Боселли прокомментировал покер в ворота «Крыльев Советов»
00:24
Боселли из «Пари НН» обновил два рекорда
Вчера, 23:27
Гончаренко прокомментировал разгромную победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:50
Гурцкая дал инсайд по Карпину и «Динамо»
Вчера, 22:34
1
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 22:22
1
Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» разгромно проиграли «Пари НН»
Вчера, 21:59
Впервые с 1994 года в чемпионате России сделали два покера за сезон
Вчера, 21:35
1
Гурцкая дал прогноз на будущее Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:09
6
РПЛ. «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (5:2) благодаря покеру Боселли
Вчера, 20:58
12
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:58
ФотоЛичка покинул Россию: известно его местонахождение
Вчера, 20:44
7
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам дерби с «Динамо»
Вчера, 20:33
10
Канчельскис ответил, отберет ли «Динамо» очки у «Краснодара» в 30-м туре РПЛ
Вчера, 20:20
8
Губерниев предложил «Спартаку» тренера на замену Станковичу
Вчера, 19:57
15
Сборная Сомали хочет сыграть с Россией
Вчера, 19:43
6
Гурцкая сказал, кто поможет Гусеву остаться тренером «Динамо»
Вчера, 19:34
Губерниев: «Ощущение, что Станкович с Абаскалем из одного роддома»
Вчера, 19:20
12
«Зениту» предложили обменять Соболева на Винисиуса
Вчера, 19:14
13
Юран предположил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ
Вчера, 18:50
5
Черданцев прошелся по Станковичу: «Не припомню такого бешеного штаба»
Вчера, 18:30
14
Жирков рассказал о жизни после завершения карьеры
Вчера, 18:18
Канчельскис – о футболисте «Спартака»: «Если не нравится, то надо прощаться»
Вчера, 17:52
7
Раскрыто, какую команду Станкович может возглавить вместо «Спартака»
Вчера, 17:34
3
«Локомотив» сделал предложение о трансфере игрока «Химок»
Вчера, 16:59
2
В Сербии сообщили, что Станковичу грозит увольнение из «Спартака»
Вчера, 16:44
14
Реакция Юрана на результаты «Динамо» при Гусеве
Вчера, 16:25
9
Семшов – Абаскалю: «Ты что, мальчик, попутал?»
Вчера, 15:55
7
Станкович не выполнил обещание, которое дал руководству «Спартака» зимой
Вчера, 15:30
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 