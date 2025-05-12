Черданцев прошелся по Станковичу: «Не припомню такого бешеного штаба»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.

Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.

«Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

– Как оцените поведение Станковича и его штаба во время матча с «Динамо»?

– Я, честно говоря, разочарован. Я с огромным уважением отношусь к Станковичу как к футболисту. Он достиг больших успехов. В РПЛ нет более титулованного человека.

Все‑таки мне кажется, нужно соблюдать меру и с уважением относиться к окружающим: и к соперникам, и к судьям, и к журналистам, и ко всем остальным.

Даже Семак, образец джентльменства и спокойствия, тоже на нервах в последнее время. Все понятно, эмоции, но есть определенная граница, которую переходить нельзя.

Тем более ты иностранец, ты работаешь в другом чемпионате. Давайте представим себе что‑то подобное в исполнении российского тренера. Его бы съели живьем за такое поведение.

Такая манера не красит ни Станковича, ни клуб, ни тренерский штаб. Я не припомню такого бешеного штаба в какой‑то команде за последнее время.

Ведь у Станковича удаляется и помощник, и аналитик. Это ненормальная ситуация, такое поведение раздражает команду. Главное, был бы повод.

Я абсолютно уверен, что у «Спартака» глобально к судейству не может быть никаких претензий за последнее время. Во время Федуна еще могли быть какие‑то вопросы. В этом сезоне я не наблюдал, чтобы судьи целенаправленно ошибались постоянно в пользу соперника «Спартака».

На мой взгляд, реакция Станковича просто абсолютно ничем не оправдана. Станкович – большой футболист, он же должен понимать, что судьи берут на заметку его поведение и в спорной ситуации могут принять решение против «Спартака» из солидарности к коллегам.

Возможно, Станковичу не хватает тренерского опыта борьбы в тяжелом чемпионате, чтобы быть более сдержанным. Он никогда не тренировал в таком конкурентном чемпионате, как РПЛ. При всем уважении, в Сербии и Венгрии значительно более слабые турниры, там нет такой конкуренции.