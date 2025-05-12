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  • Черданцев прошелся по Станковичу: «Не припомню такого бешеного штаба»

Черданцев прошелся по Станковичу: «Не припомню такого бешеного штаба»

Вчера, 18:30
14

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по итогам проигранного дерби с «Динамо» (0:2).

  • После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.
  • Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.
  • «Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

– Как оцените поведение Станковича и его штаба во время матча с «Динамо»?

– Я, честно говоря, разочарован. Я с огромным уважением отношусь к Станковичу как к футболисту. Он достиг больших успехов. В РПЛ нет более титулованного человека.

Все‑таки мне кажется, нужно соблюдать меру и с уважением относиться к окружающим: и к соперникам, и к судьям, и к журналистам, и ко всем остальным.

Даже Семак, образец джентльменства и спокойствия, тоже на нервах в последнее время. Все понятно, эмоции, но есть определенная граница, которую переходить нельзя.

Тем более ты иностранец, ты работаешь в другом чемпионате. Давайте представим себе что‑то подобное в исполнении российского тренера. Его бы съели живьем за такое поведение.

Такая манера не красит ни Станковича, ни клуб, ни тренерский штаб. Я не припомню такого бешеного штаба в какой‑то команде за последнее время.

Ведь у Станковича удаляется и помощник, и аналитик. Это ненормальная ситуация, такое поведение раздражает команду. Главное, был бы повод.

Я абсолютно уверен, что у «Спартака» глобально к судейству не может быть никаких претензий за последнее время. Во время Федуна еще могли быть какие‑то вопросы. В этом сезоне я не наблюдал, чтобы судьи целенаправленно ошибались постоянно в пользу соперника «Спартака».

На мой взгляд, реакция Станковича просто абсолютно ничем не оправдана. Станкович – большой футболист, он же должен понимать, что судьи берут на заметку его поведение и в спорной ситуации могут принять решение против «Спартака» из солидарности к коллегам.

Возможно, Станковичу не хватает тренерского опыта борьбы в тяжелом чемпионате, чтобы быть более сдержанным. Он никогда не тренировал в таком конкурентном чемпионате, как РПЛ. При всем уважении, в Сербии и Венгрии значительно более слабые турниры, там нет такой конкуренции.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Станкович Деян Черданцев Георгий
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Комментарии (14)
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NewLife
1747064225
Хватит п@здить. Твое мнение - мнение флюгера балабола.
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Интерес
1747065418
Эуропеец-овнюк.
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Цугундeр
1747065498
Парк розового периода. Одни тиранозавры на бровке. Раньше хоть птеродактили рыжие ,да всяческие игуанодоны были..) Теперь всё. Не сожрёт ,так понадкусывает. А нет- в обнимашки бросится.
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FCSpartakM
1747066064
Станкович как раз и вспылил после неназначенного пендаля за руку Касереса. Повод вспылить у него был с учетом уж совсем какого-то однобокого судейства в пользу хозяев. Одни карточках, другие фолят и их не получают. А дерби такие эпизоды очень поджигают.
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...уефан
1747066445
...и это, ещё Станкович не знает, что о судействе в РПЛ говорится в русскоязычном сегменте спортивных СМИ. И я думаю, что это хорошо, иначе он их давил бы, как гнид, прямо у боковой линии...
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anatolich72
1747067225
Перекроили правила так, что уже рука не рука. Марадона был провидец, когда внгличанам гол рукой занёс, куда её девать эту руку.
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Rad Meat
1747067918
Соглашусь ,с Черданцевым
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timon2401
1747070691
Все пропустил кроме одного)) где он увидел конкурентноспособный чемпионат с одним чемпионом в последние семь лет ( этот год тож плюсую, дабы по другому быть не может)??? Где конкуренция то?
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илья 009
1747071087
Чердака никто не вспоминает, так как он никому не интересен, вот он и говорит про Спартак,чтобы хоть кто- то на него внимание обратил...никчёмный Чердак...ты уйдешь, но Спартак останется...Да побольше отлизывай позору Российского футбола...
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Plyash
1747081236
Чипсы закончились,похоже.Крыша,естественно,поплыла...
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