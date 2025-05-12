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Щесны прояснил свое будущее в «Барселоне»

Вчера, 15:45

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны ответил на вопрос о продлении контракта с каталонским клубом.

  • Поляка подписали в октябре.
  • Ради «Барсы» он возобновил карьеру.
  • В этом сезоне голкипер пропустил 36 голов в 29 матчах.

«Мне предложили продлить контракт на два года. Теперь нужно обсудить это вместе с семьей – что для нас будет лучше.

Сейчас решения нет. Я приму его в ближайшие несколько недель.

Это очень необычная ситуация, поскольку мы были полны решимости приехать сюда на год, чтобы попытаться осуществить свои мечты, а затем вернуться и играть в гольф.

Есть логистические аспекты, учеба, переезд и так далее. Сейчас я наслаждаюсь тем, что происходит, и не задаюсь вопросом, останусь ли я здесь или нет», – сказал Щесны.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Щесны Войцех
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