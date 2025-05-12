Станкович не выполнил обещание, которое дал руководству «Спартака» зимой

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провалил одну из заявленных задач.

Во время зимней паузы серб пообещал руководству клуба финиш в топ-3 РПЛ. Под эту цель были выделены 30 миллионов евро на трансферы.

В итоге спартаковцы за два тура до конца чемпионата отстают от тройки лидеров на четыре очка. Станковичу предстоит объяснить причину таких результатов.

У тренера есть шанс реабилитироваться за счет победы в FONBET Кубке России. После этого боссы клуба примут решение по его будущему. Переговоры о продлении контракта пока приостановлены.