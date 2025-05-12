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  • Станкович не выполнил обещание, которое дал руководству «Спартака» зимой

Станкович не выполнил обещание, которое дал руководству «Спартака» зимой

Вчера, 15:30
15

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провалил одну из заявленных задач.

Во время зимней паузы серб пообещал руководству клуба финиш в топ-3 РПЛ. Под эту цель были выделены 30 миллионов евро на трансферы.

В итоге спартаковцы за два тура до конца чемпионата отстают от тройки лидеров на четыре очка. Станковичу предстоит объяснить причину таких результатов.

У тренера есть шанс реабилитироваться за счет победы в FONBET Кубке России. После этого боссы клуба примут решение по его будущему. Переговоры о продлении контракта пока приостановлены.

  • «Спартак» опустился на 5-е место в таблице РПЛ.
  • У них только 4 победы в 10 турах после зимней паузы.

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Источник: «РПЛ Inside»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (15)
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Янвapь 62
1747053681
Не шарить в раздевалке по карманам ?
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порт
1747054575
Дырку вам от бублика, а не Кубок России.
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СильныйМозг
1747055313
Ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, вот какое обещание он нарушил. Из-за рта льет, как из ведра, а жопе ни какой проктолог не поможет. :)))
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Цугундeр
1747058461
Думал лампочку в рот обещал засунуть..(
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Литейный 4 (returned)
1747060480
Кто же ему Кубок отдаст? Есть более достойные кандидаты. Гыгыгы
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Интерес
1747063273
Руководство их растеряно,но не всё ещё потеряно...
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alefreddy
1747063308
стимул пропал ждет его отъезд
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Эльхан-Алиев-google
1747064629
Выгнать его скорее,он не тренер а псих
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ivany4
1747067945
Источник: «РПЛ Inside» - слышит звон, да не знает где он. О тройке, разговор шел при подписании контракта, т.е. летом. Усиление зимой, сделано на перспективу. Т.к. поменять 11 человек в команде сразу - нет возможности. А вот 4 зимой + 5 летом(защитники преимущественно) вполне возможно. Единственно о чем умалчивается, это молодежь из академии. Видимо Станковичу молодые не интересны, ему готовых подавай.))
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илья 009
1747073116
Зенит купил игрока за 35000000 евро и уволил 1500 сотрудников из за убытков ...Все что нужно знать про позор Российского футбола...
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