Мостовой прокомментировал поведение Станковича в матче с «Динамо»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по поведению Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.

Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.

«Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

– Как вам поведение Станковича? Нормально ли это?

– В принципе, эмоции. Футбол – это всегда эмоции. Станкович был в прошлом хорошим, сильным футболистом. Поэтому я считаю, что что‑то, может, произошло. Тем более в такой ситуации, когда команда проигрывает, часто у многих нервы не выдерживают.