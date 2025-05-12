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Мостовой прокомментировал поведение Станковича в матче с «Динамо»

Сегодня, 14:13
3

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по поведению Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

  • После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.
  • Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.
  • «Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

– Как вам поведение Станковича? Нормально ли это?

– В принципе, эмоции. Футбол – это всегда эмоции. Станкович был в прошлом хорошим, сильным футболистом. Поэтому я считаю, что что‑то, может, произошло. Тем более в такой ситуации, когда команда проигрывает, часто у многих нервы не выдерживают.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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oyabun
1747048616
Поставьте себя на место Станковича, когда судья свистит только в одну сторону и не замечает даже очевидный пенальти. У любого нервы сдать могут.
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Хулиганин
1747049274
Вооот! В футбол играл, эмоции. Не играл, прыгающий дол...б.
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