Егоров намекнул, что Станковича надо депортировать из России за выходку в матче с «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ и экс‑руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров недоволен поведением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

После игры никто из «Спартака», включая Деяна, не стал общаться с прессой.

Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.

«Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

«Главный арбитр должен был удалить Станковича еще на 14‑й минуте за выход на поле, демонстративное несогласие и то, что после игры он творил, – это однозначно. Это недопустимое поведение.

Это главный тренер команды, у которой очень много болельщиков. Какой он пример подает молодому, подрастающему поколению? Он бы позволил себе так себя вести в Европе? Его бы сразу дисквалифицировали, отобрали визу и больше бы никогда не разрешили приезжать. По мне, это хамское, недопустимое поведение.

Я надеюсь, что РФС накажет его по всей строгости. Это не то что я такой кровожадный. Есть вещи, которые недопустимы. Это ситуация одна из таких», – сказал Егоров.