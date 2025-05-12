Александров из «Динамо»: «Конечно, надо обыгрывать «Краснодар» в последнем туре»

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Александров высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Нам сейчас надо выиграть два матча оставшихся, чтобы надеяться на тройку. Смотря, как ЦСКА сыграет. Ну «Краснодар», конечно, надо обыгрывать. И «Акрон» тоже надо обыгрывать. Тут не такого, что кого-то надо обыгрывать, а с кем-то можно и так сыграть.

Ну да, мы помним, что в прошлом году они обыграли нас. Ну будем отыгрываться. Посмотрим 24 мая», – сказал Александров.