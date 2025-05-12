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  • КДК накажет «Спартак» и Станковича за выходки во время и после матча с «Динамо»

КДК накажет «Спартак» и Станковича за выходки во время и после матча с «Динамо»

Сегодня, 11:49
11

«Спартак» ждет наказание по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

  • После игры никто из «Спартака» не стал общаться с прессой.
  • Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.
  • «Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.

«По итогам матчам «Динамо» – «Спартак» рассмотрим, что главный тренер гостей Деян Станкович не пришел на послематчевое флеш-интервью и послематчевое интервью, это нарушение технического регламента.

Также футбольный клуб «Спартак» не обеспечил проход игроков через микст-зону, это нарушение регламента.

По материал СМИ рассмотрим поведение главного тренер «Спартака» Станковича. Он приглашен на заседание», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (11)
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Cleaner
1747041157
Не умеют себя прилично вести господа из ТАРАСОВКИ...(((
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Cleaner
1747041254
Станкович своим поведением Винисиуса напоминает. Скоро этому спартаковскому тренеришке с трибун УХАТЬ будут...
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Константин-Шапкин-google
1747041930
Когда все, в том числе и судьи будут соблюдать регламент, наступит праздник!
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R_a_i_n
1747044260
Регламент един для всех. И это правильно. Осталось по материалам СМИ вызвать на заседание Медведева. Ведь регламент для всех един. Един же?
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VVS25
1747045348
Заметили, как они стали накачивать ДиНамО перед Краснодаром? Убрали чеха, красную отменили, в игре со Спа старались карты им не давать. Короче, сделали на них ставку во всех смыслах в 30-м туре.
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Литейный 4 (returned)
1747045396
Расформировать антинародных. Гыгыгы
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