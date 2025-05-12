КДК накажет «Спартак» и Станковича за выходки во время и после матча с «Динамо»

«Спартак» ждет наказание по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).
- После игры никто из «Спартака» не стал общаться с прессой.
- Во время игры главный тренер Деян Станкович показывал различные жесты.
- «Спартак» опустился на 5-е место РПЛ.
«По итогам матчам «Динамо» – «Спартак» рассмотрим, что главный тренер гостей Деян Станкович не пришел на послематчевое флеш-интервью и послематчевое интервью, это нарушение технического регламента.
Также футбольный клуб «Спартак» не обеспечил проход игроков через микст-зону, это нарушение регламента.
По материал СМИ рассмотрим поведение главного тренер «Спартака» Станковича. Он приглашен на заседание», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Источник: «Спорт-Экспресс»