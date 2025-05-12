В «Динамо» рассказали, как спасли Карраскаля от дисквалификации на матч со «Спартаком»: «Благодарим КДК и ЭСК»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об отмене красной карточки Хорхе Карраскаля.

Полузащитник получил красную карточку в матче 27-го тура против «Крыльев Советов» (3:1).

Спустя двое суток «Динамо» добилось отмены удаления Хорхе через ЭСК и КДК.

Благодаря этому Карраскаль смог сыграть со «Спартаком» в 28-м туре (2:0), где он забил победный гол.

– Как трудно было добиться отмены красной карточки Карраскаля, который забил «Спартаку»?

– Нет такого, что сложно или легко. Есть процедура подачи заявлений клубов в ЭСК и КДК. Мы соблюли еe, а эти органы приняли своe решение.

Хочу их поблагодарить. Мне кажется, что решение было адекватное, потому что никто в итоге не увидел предмета для красной карточки – ни с камер основного вещателя, ни с технических камер. Никто, кроме судьи ВАР, который работал на том матче, не увидел акцентированного удара. Хорошо, что исправили свою ошибку.