В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Гусева после победы над «Спартаком»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не исключил, что Ролан Гусев будет утвержден главным тренером.

– Может ли быть такое, что Ролан Гусев останется главным тренером, если успешно пройдет текущий отрезок?

– Во‑первых, хочу поблагодарить Ролана Александровича за ту проделанную работу и те результаты, которые есть на сегодняшний момент. Хочу пожелать ему продолжать работать в том же духе и направлении. Осталось две игры, в которых надо сделать все, чтобы победить.

Отвечая на ваш вопрос: в этой жизни ничего исключать нельзя.