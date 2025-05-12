Черчесов ответил, есть ли у него предложение от «Динамо»

Станислав Черчесов прокомментировал факт нахождения в вип-ложе на матче 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:0).

По ходу игры тренер общался с генеральным директором «Динамо» Павлом Пивоваровым.

«Я в первый раз там сидел? Я в 20‑й раз сидел на этом месте. До этого никто ничего не спрашивал. Я просто пришел на матч, как всегда.

Звали ли меня в «Динамо»? Нет», – сказал Черчесов.