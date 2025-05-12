Станковича заподозрили в том, что он провоцирует «Спартак» на разрыв контракта

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Все игроки «Спартака» проигнорировали общение с журналистами после матча с «Динамо» (0:2).

Главный тренер Деян Станкович не пришел ни на флеш-интервью, ни на пресс-конференцию.

«Спартак» опустился на 5-е место.

«Станкович же меня очень удивляет. Зная психологию тренеров, я вижу довольно деструктивный и излишне артистичный подход к ситуации. На раз-два можно развеять. Его жест с купюрами это не эмоции, нет. На самом деле, вы удивитесь, это пассивная агрессия к клубу, к акционерам: то есть проблемы с игрой тренер пытается перекрыть демонстрацией купюр неизвестного происхождения. Он прекрасно понимает, что «театр мимики и жестов» в ключевой момент не вызовет понимания у акционеров и только разозлит их. И, возможно, таким образом тренер осознанно вызывает их гнев и шаг навстречу к разрыву контракта.

Не боится наказаний и дисквалификаций. Но, дружище, впереди решающий матч в Кубке, всех ещe можно порадовать большой победой «Спартака», побереги же атмосферу вокруг клуба и собственной персоны. Очень странно и досадно.

Если случится вылет из Кубка, то у акционеров и Деяна может возникнуть страстное обоюдное желание расстаться. И все наутро улетят на родину. В таком случае на оставшиеся матчи я вижу штабную модель а-ля Лобановский – Бесков – Ахалкаци. Собрать на два тура патриотично настроенных ребят с лицензиями и пускай тренируют до отпуска. Мой вариант – Романов – Ребров – Иринчеев. Хуже не будет. Наберут шесть очков», – написал Бодров.