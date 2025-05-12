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  • Станковича заподозрили в том, что он провоцирует «Спартак» на разрыв контракта

Станковича заподозрили в том, что он провоцирует «Спартак» на разрыв контракта

Сегодня, 08:30
11

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Все игроки «Спартака» проигнорировали общение с журналистами после матча с «Динамо» (0:2).
  • Главный тренер Деян Станкович не пришел ни на флеш-интервью, ни на пресс-конференцию.
  • «Спартак» опустился на 5-е место.

«Станкович же меня очень удивляет. Зная психологию тренеров, я вижу довольно деструктивный и излишне артистичный подход к ситуации. На раз-два можно развеять. Его жест с купюрами это не эмоции, нет. На самом деле, вы удивитесь, это пассивная агрессия к клубу, к акционерам: то есть проблемы с игрой тренер пытается перекрыть демонстрацией купюр неизвестного происхождения. Он прекрасно понимает, что «театр мимики и жестов» в ключевой момент не вызовет понимания у акционеров и только разозлит их. И, возможно, таким образом тренер осознанно вызывает их гнев и шаг навстречу к разрыву контракта.

Не боится наказаний и дисквалификаций. Но, дружище, впереди решающий матч в Кубке, всех ещe можно порадовать большой победой «Спартака», побереги же атмосферу вокруг клуба и собственной персоны. Очень странно и досадно.

Если случится вылет из Кубка, то у акционеров и Деяна может возникнуть страстное обоюдное желание расстаться. И все наутро улетят на родину. В таком случае на оставшиеся матчи я вижу штабную модель а-ля Лобановский – Бесков – Ахалкаци. Собрать на два тура патриотично настроенных ребят с лицензиями и пускай тренируют до отпуска. Мой вариант – Романов – Ребров – Иринчеев. Хуже не будет. Наберут шесть очков», – написал Бодров.

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Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (11)
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СильныйМозг
1747028079
Мостовой, нервно ждет предложений от Спартака.
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ilich55
1747028353
Час Мостового пробил. Пора браться за дело. Другого шанса не будет.........
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САДЫЧОК
1747030353
Станкович не тренер. Он учится в Спартаке, причём плохо учится.Он не обладает тренерскими знаниями тактики , разбором предстоящих игр. Всё что в процессе было наиграно, с легкостью отвергал и вводил не понятное новое.Пример с Угальде-ведь всё отлично было-он взял и поменял позицию Угальде.Так же было и с Барко.
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Константин-Шапкин-google
1747034083
Странно, а не заподозрили что такие как сухенький делают результат?
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alefreddy
1747034491
да при смене тренера другой настрой будет
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Литейный 4 (returned)
1747036729
А какие пели ему дефирамбы! Как его возносили в топ тренеры, и уже были чемпионами. Но тут начались банальные будни, где все их стали драть. Так после мантр о мега тренере заныли оду о физруке. Гыгыгы
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Городовой
1747039708
Эй, Мостового не забудьте! Он тоже "народный любимец". Ему можно поручить проводить вечера воспоминаний на тему "Мостовой - честь и совесть нашего футбола"
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