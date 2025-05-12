Созин: «Поведение Станковича означает одно – он «поплыл»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал поведение Деяна Станковича после матча «Динамо» – «Спартак» (2:0).

Все игроки «Спартака» проигнорировали общение с журналистами.

Главный тренер Деян Станкович не пришел ни на флеш-интервью, ни на пресс-конференцию.

«Спартак» опустился на 5-е место.

«Мне симпатичен Станкович как человек. Его подбадривания, как он общается с игроками и журналистами, болельщиками. Но такие жесты, как сегодня… Надо держать себя в руках. Что это за намeк на стимуляцию судей? Другую интерпретацию этих жестов здесь представить сложно. Тут на весь экран и всю Россию человек показывает вещи, за которые наказывают.

Эти жесты судьям, перспектива скатиться на шестое место, отсутствие на пресс-конференции означают одно – Станкович «поплыл». Команда это тоже чувствует и выходит несобранной. Матчи начинают с 0:1 или 0:2», – сказал Созин.