Стало известно, что тормозит продление контракта Станковича со «Спартаком»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал о размышлениях «Спартака» над продлением главного тренера Деяна Станковича.

«Боссы народной команды не могут решить, какой контракт предлагать Станковичу и его штабу. Существует три варианта потенциального соглашения: два года, полтора и год», – написал Алланазаров.