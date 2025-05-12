Стало известно, что тормозит продление контракта Станковича со «Спартаком»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал о размышлениях «Спартака» над продлением главного тренера Деяна Станковича.
«Боссы народной команды не могут решить, какой контракт предлагать Станковичу и его штабу. Существует три варианта потенциального соглашения: два года, полтора и год», – написал Алланазаров.
- Нынешний контракт Станковича истекает летом 2026 года.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Команда претендует на победу в FONBET Кубке России.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова