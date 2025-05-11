АПЛ. «Ливерпуль» упустил дома победу над «Арсеналом» после 2:0 в первом тайме

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2.

В первом тайме у хозяев отличились Коди Гакпо на 20-й минуте и Луис Диас на 21-й. Гости отыгрались после перерыва. Голы у «канониров» забили Габриэль Мартинелли на 47-й минуте и Микель Мерино на 70-й. На 79-й Мерино был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Ливерпуль» ранее досрочно ставший чемпионом, занимает 1-е место в АПЛ с 83 очками. «Арсенал» идет 2-м с 68 баллами. «Канониры» опережают ближайшего преследователя «Ньюкасл» на 2 очка.

Лондонцы не выигрывают в 5 матчах подряд во всех турнирах.

Англия. АПЛ. 36-й тур

Ливерпуль – Арсенал – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Гакпо, 20; 2:0 – Диас, 21; 2:1 – Мартинелли, 47; 2:2 – Мерино, 70.

Удаление: нет – Мерино, 79.

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