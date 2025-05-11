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Мбаппе установил рекорд «Реала» по голам в дебютном сезоне

Вчера, 20:05
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе установил новый рекорд клуба по голам в первом сезоне выступлений за «Мадрид».

Француз оформил хет-трик в гостевой встрече с «Барселоной» (3:4) в 35-м туре Ла Лиги. Он отличился на 5-й (с пенальти), 14-й и 70-й минутах.

Сейчас на счету Мбаппе стало 39 голов в его дебютном сезоне за «Реал». Он побил рекорд Ивана Саморано, забившего 37 мячей в сезоне-1992/93. Ранее француз обогнал Криштиану Роналду, который отметился 33 голами в своем дебютном сезоне в «Мадриде».

Также Мбаппе вышел в лидеры гонки бомбардиров текущего чемпионата Испании. На его счету стало 27 мячей. Он опередил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, у которого в активе 25 голов.

  • 26-летний Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента прошлым летом.
  • Ранее француз выступал за «ПСЖ» и «Монако».

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Источник: Спортс''
Франция. Лига 1 Реал Барселона Мбаппе Килиан
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Комментарии (2)
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Garrincha58
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без трофеев эти рекорды коту под хвост
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