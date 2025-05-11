Мбаппе установил рекорд «Реала» по голам в дебютном сезоне

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе установил новый рекорд клуба по голам в первом сезоне выступлений за «Мадрид».

Француз оформил хет-трик в гостевой встрече с «Барселоной» (3:4) в 35-м туре Ла Лиги. Он отличился на 5-й (с пенальти), 14-й и 70-й минутах.

Сейчас на счету Мбаппе стало 39 голов в его дебютном сезоне за «Реал». Он побил рекорд Ивана Саморано, забившего 37 мячей в сезоне-1992/93. Ранее француз обогнал Криштиану Роналду, который отметился 33 голами в своем дебютном сезоне в «Мадриде».

Также Мбаппе вышел в лидеры гонки бомбардиров текущего чемпионата Испании. На его счету стало 27 мячей. Он опередил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, у которого в активе 25 голов.